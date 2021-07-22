Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Cornelius için anlaşma sağladı!

Transfer çalışmalarına sezon bitmeden başlayan ve kadrosunu Hamsik, Bruno Peres, Koita, Gervinho ve son olarak İsmail Köybaşı ile güçlendiren Trabzonspor, forvet transferinde de son aşamaya geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre Trabzonspor, Andreas Cornelius için Parma ile 5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Şu an tatilde olan Danimarkalı golcü ise teklifi değerlendirmek için süre istedi. Cornelius transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.