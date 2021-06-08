Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor, bir yıldızı daha kadrosuna kattı

Hücum hattına 34 yaşındaki Gervinho, savunmaya da 31 yaşındaki deneyimli sağ bek Bruno Peres'i dahil eden Fırtına, orta saha bölgesi için Marek Hamsik ile anlaşmaya vardı.

İtalyan basınında yer alan habere göre transferi bitiren Trabzonspor, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağladı.

TARAFTAR HAMSIK'İ TRABZONSPOR'A DAVET ETMİŞTİ

Deneyimli orta saha oyuncusu Hamsik'i takımda görmek isteyen bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada kampanya başlatmıştı.

Bordo mavili binlerce taraftar, oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımına "Come to Trabzonspor" yorumunu yazarak Hamsik'i Trabzonspor'a davet etmişti.

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