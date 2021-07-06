Son dakika transfer haberi: Tottenham, Beşiktaş'ın istediği Seferovic'e talip oldu!

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olan ancak Premier Lig ekibi Tottenham'ın başına geçen Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo, Haris Seferovic'in transfer edilmesini istedi.

Bonservisi Benfica'da olan ve EURO 2020'de İsviçre formasıyla sergilediği futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Seferovic ile Beşiktaş da ilgileniyordu.

İngiliz Mirror'da yer alan haberde Benfica'nın 29 yaşındaki futbolcusunu satmaya sıcak baktığı ifade edildi.