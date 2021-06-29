Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in yeni ekibi açıkladı! 'Galatasaraylı isimle anlaştık'

Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet 2021-2022 sezonu öncesinde gerçekleştirmeyi düşündükleri transferler üzerine A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Karaahmet, Galatasaraylı Okan Kocuk ile anlaştıklarını söylerken sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'a teşekkür etti.

Hakan Karaahmet, yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan Okan Kocuk ile anlaşmaya vardık. Galatasaray'ın Giresunlu başkanı Burak Elmas bize çok yardımcı oldu." dedi.

"F.BAHÇE'DEN SİNAN GÜMÜŞ, ADEMİ VE MUHAMMED'İ İSTİYORUZ"

Karadeniz ekibinin başkanı ayrıca Fenerbahçe'den istedikleri futbolcuları sıralarken, "Fenerbahçe'den Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya ile ilgileniyoruz. Fenerbahçe'nin teknik direktörünü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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