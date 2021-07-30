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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha! VavaCars Fatih Karagümrük'ten Benatia bombası
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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha! VavaCars Fatih Karagümrük'ten Benatia bombası

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Son Dakika Transfer Haberi: Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha! VavaCars Fatih Karagümrük'ten Benatia bombası

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, 34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Mehdi Benatia'yı kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Mehdi Benatia ile anlaşma sağladı.

Son olarak Al Duhail takımında forma giyen deneyimli savunma oyuncusu Mehdi Benatia, yeni sezonda İstanbul temsilcisinin başarısı için ter dökecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

VavaCars Fatih Karagümrük, 34 yaşındaki Mehdi Benatia transferini Twitter'dan yaptığı paylaşımla resmen açıkladı.

Mehdi Benatia kariyerinde daha önce Juventus, Bayern Münih, Roma, Udinese ve Marsilya gibi önemli takımlarda oynamıştı.

Faslı futbolcunun ismi dönem dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı.

Son Dakika Transfer Haberi: Süper Lige bir dünya yıldızı daha VavaCars Fatih Karagümrükten Benatia bombası

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