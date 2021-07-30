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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2021 - 15:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha! Fatih Karagümrük bombayı patlattı...

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Son Dakika Transfer Haberi: Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha! Fatih Karagümrük bombayı patlattı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Mehdi Benatia'yı kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Mehdi Benatia ile anlaşma sağladı.

Son olarak Al Duhail takımında forma giyen deneyimli savunma oyuncusu Mehdi Benatia, yeni sezonda İstanbul temsilcisinin başarısı için ter dökecek.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Fatih Karagümrük'ün Mehdi Benatia transferini ilerleyen saatlerde resmen duyurması bekleniyor.

34 yaşındaki Mehdi Benatia kariyerinde daha önce Juventus, Bayern Münih, Roma, Udinese ve Marsilya gibi önemli takımlarda oynamıştı.

Faslı futbolcunun ismi dönem dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı.

Son Dakika Transfer Haberi: Süper Lige bir dünya yıldızı daha Fatih Karagümrük bombayı patlattı...

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