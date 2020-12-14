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Haber Giriş: 14.12.2020 - 19:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fabio Borini'yı kadrosuna kattı

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Son Dakika Transfer Haberi | Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fabio Borini'yı kadrosuna kattı
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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fabio Borini'yi transfer ettiğini açıkladı. İtalyan golcü Borini; Chelsea, Liverpool, Milan gibi dev kulüplerde forma giydi.

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi transfer ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir video ile transferi duyuran Fatih Karagümrük, paylaştığı mesajında ise "The Italian Job (İtalyan işi) Fabio Borini Karagümrük'te." ifadesini kullandı.

29 yaşındaki hücum oyuncusu, son olarak geçen sezon yarım dönem İtalya ekibi Verona'da forma giymişti.

Son Dakika Transfer Haberi | Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fabio Boriniyı kadrosuna kattı

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