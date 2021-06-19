Son Dakika Transfer Haberi: Steven Gerrard Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! 4 milyon euro...

Teknik direktör Steven Gerrard'ın isteği doğrultusunda Osayi Samuel'i listesine alan İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ın önümüzdeki hafta menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Glasgow Rangers'ın 3 milyon Euro'luk bir teklifle geleceği, Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro bonservis istediği iddia ediliyor.

FREY'DEN PERFORMANS BONUSU GELECEK

Fenerbahçe'nin bonservisiyle birlikte Belçika ekibi Antwerp'e sattığı İsviçreli santrfor Michael Frey'den kasaya ne kadar para geleceği açıklanmadı. Ancak kulübe bakın kaynaklar, Fenerbahçe'nin 1 milyon Euro civarında bonservis ile birlikte performans bonusu alınacağını belirtti.