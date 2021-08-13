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Son dakika transfer haberi: Sörloth'tan heyecanlandıran paylaşım! Trabzonspor tur atlayınca...
Trabzonspor'un transferi için büyük çaba sarf ettiği, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Norveçli golcü Alexander Sörloth, Bordo-mavili takımın Molde ile oynadığı maçı sonrasında paylaşım yaptı.
Alexander Sörloth, Trabzonspor'un Molde'yi penaltılar sonucu eleyerek tur atladığı maçın bitiminde paylaşım yaptı. Sörloth, son penaltıyı kullanan ve takımını üst tura taşıyan Trondsen'in penaltısını Instagram'da paylaştı ve vatandaşına selam gönderdi.
Sörloth'un bu paylaşımı, Trabzonsporlu taraftarları transferle ilgili yeniden heyecanlandırdı.