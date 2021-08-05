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Futbol
Haber Giriş: 05.08.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Sörloth için Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye kötü haber!

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Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Alexander Sörloth için kulübü Leipzig son kararını verdi.

Trabzonspor'da sergilediği futbolla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken ve 20 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, yeni takımındaki ilk sezonunda beklentileri karşılayamamıştı.

Sörloth'u yeniden Süper Lig'e getirmek için Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin girişimleri vardı ancak Leipzig, çıkan haberlere son noktayı koydu.

Bundesliga ekibi, Norveçli golcüsünü kiralık vermeyeceğini, bonservisinin ise 20 milyon Euro olduğunu kulüplere iletti.

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