Son dakika transfer haberi: Slaven Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması! "Her konuda anlaşmıştık..."

Sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında yer alan Slaven Bilic, Hırvat basınından Germanijak'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda reddedemeyeceğini ifade eden Hırvat çalıştırıcı, "Kendimi biliyorum ve nasıl tepki vereceğimi biliyorum. Gerçekçi olalım Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmek kolay değil. Bunu reddedemem. Fenerbahçe gibi bir kulüpten size her gün teklif gelmez. İstanbul kulüpleri gerçek anlamda devdir! Türkiye gibi fenomen bir ülkeyi ve İstanbul'u her zaman çok sevdim, bunu da her zaman söyledim. Fakat Çin'de geçirdiğim birkaç ay boyunca ailem, akrabalarım, arkadaşlarımla tatil yapmayı iple çektim. Reddedemeyeceğim bir teklif gelmezse ve şu anda kabul etmezsem yaza kadar Hırvatistan'dayım diyebilirim." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTIM"

Sezon başında Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığını ancak kulüp başkanının kendisini bırakmak istememesinden dolayı transferin gerçekleşmediğini belirten Bilic, "Çin'de çalışırken 6. ayımda ayrılmak istedim. Yazın Fenerbahçe ile her konuda anlaştım. O dönem Çin'de ne zaman futbol oynanacağı bilinmiyordu. Harika bir ilişkimin olduğu başkana gidip Fenerbahçe'yle anlaştığımı ve ayrılmak istediğimi söyledim. Kalmam için ısrar etti. Gerekli sonuçları almak için 2 yıl kalmamı istedi. Yeni bir stadyumun inşa edildiğini ve uzun vadeli bir planı olduğunu belirtti. 3 gün boyunca onunla konuştum. Sonunda o sezon boyunca kalmam üzerine anlaştık. Ancak, sezon sonunda ayrılacağım konusunda el sıkıştık." diye konuştu.

"SIKINTI OLMADAN AYRILDIK"

Çin'deki macerasını sıkıntı yaşamadan sonlandırdığını kaydeden Bilic, "Ocak ayı geldiğinde istersem gitmemin adil olduğunu kabul etti. Şimdi bu adımı attım. Ona Çin'deki işimi bitirdiğimi söyledim. Hem insan hem de bir profesyonel olarak sıkıntı olmadan ayrıldık. Harika bir dostluğu arkamda bıraktım." dedi.