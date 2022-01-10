Son dakika transfer haberi: Slaven Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması! "Her konuda anlaşmıştık..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fatih Terimin Galatasaraydan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde Bedelini ödüyorFatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde! 'Bedelini ödüyor'#Fatih Terim
Ordu kurmuşlar Hedef okullar ve kamu hizmetleriOrdu kurmuşlar! Hedef okullar ve kamu hizmetleri #Koronavirüs
Slaven Bilicten Fenerbahçe açıklaması Her konuda anlaşmıştık...Slaven Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması! "Her konuda anlaşmıştık..."#Transfer
AK Parti Sözcüsü Çelikten HDPli Güzelin teröristle fotoğrafına tepkiAK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP’li Semra Güzel hakkında fezlekeHDP’li Semra Güzel hakkında fezleke#HDP
Galatasarayda Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı Burak Elmastan veda mesajı...Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı! Burak Elmas'tan veda mesajı...#Fatihterim
Fenerbahçede sürpriz 11 Mesut Özil...Fenerbahçe'de sürpriz 11! Mesut Özil...#Fenerbahçe
Bakan Kasapoğludan izleyicilere sürpriz Haber bültenini sunduBakan Kasapoğlu'dan izleyicilere sürpriz! Haber bültenini sundu#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Kar ve fırtına… İstanbul için peş peşe kritik uyarılarKar ve fırtına… İstanbul için peş peşe kritik uyarılar#Meteoroloji
Çin kararı açıkladı Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustostan beri ilk bu seviyedeÇin kararı açıkladı! Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustos'tan beri ilk bu seviyede#Kripto Para
Galatasaray yeni hocasını hemen buldu Uçak bileti alındı, yarın İstanbulda...Galatasaray yeni hocasını hemen buldu! Uçak bileti alındı, yarın İstanbul'da...#Galatasarayu
Çanakkalede katliam gibi kazada yeni detay... 5 kişi hayatını kaybetmiştiÇanakkale'de katliam gibi kazada yeni detay... 5 kişi hayatını kaybetmişti#Çanakkale
Erdoğandan CHPli Özkoça 250 bin TLlik davaErdoğan'dan CHP'li Özkoç'a 250 bin TL'lik dava#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alişan’dan eleştirilere sert yanıt Benim görüşüm benim hayatımAlişan’dan eleştirilere sert yanıt! 'Benim görüşüm benim hayatım'#Alişan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika transfer haberi: Slaven Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması! "Her konuda anlaşmıştık..."

#Transfer#Slaven Bilic#Fenerbahçe
Son dakika transfer haberi: Slaven Bilicten Fenerbahçe açıklaması Her konuda anlaşmıştık...

Fenerbahçe ile anılan 53 yaşındaki Hırvat teknik adam Slaven Bilic, sarı lacivertlilerden teklif alması durumunda reddedemeyeceğini söyledi. Ülkesinin basınına konuşan Bilic, sezon başında Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığını ancak kulübünü ikna edemediği için transferin gerçekleşmediğini de belirtti.

Haberin Devamı

Sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında yer alan Slaven Bilic, Hırvat basınından Germanijak'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda reddedemeyeceğini ifade eden Hırvat çalıştırıcı, "Kendimi biliyorum ve nasıl tepki vereceğimi biliyorum. Gerçekçi olalım Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmek kolay değil. Bunu reddedemem. Fenerbahçe gibi bir kulüpten size her gün teklif gelmez. İstanbul kulüpleri gerçek anlamda devdir! Türkiye gibi fenomen bir ülkeyi ve İstanbul'u her zaman çok sevdim, bunu da her zaman söyledim. Fakat Çin'de geçirdiğim birkaç ay boyunca ailem, akrabalarım, arkadaşlarımla tatil yapmayı iple çektim. Reddedemeyeceğim bir teklif gelmezse ve şu anda kabul etmezsem yaza kadar Hırvatistan'dayım diyebilirim." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

 "FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTIM"

Sezon başında Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığını ancak kulüp başkanının kendisini bırakmak istememesinden dolayı transferin gerçekleşmediğini belirten Bilic, "Çin'de çalışırken 6. ayımda ayrılmak istedim. Yazın Fenerbahçe ile her konuda anlaştım. O dönem Çin'de ne zaman futbol oynanacağı bilinmiyordu. Harika bir ilişkimin olduğu başkana gidip Fenerbahçe'yle anlaştığımı ve ayrılmak istediğimi söyledim. Kalmam için ısrar etti. Gerekli sonuçları almak için 2 yıl kalmamı istedi. Yeni bir stadyumun inşa edildiğini ve uzun vadeli bir planı olduğunu belirtti. 3 gün boyunca onunla konuştum. Sonunda o sezon boyunca kalmam üzerine anlaştık. Ancak, sezon sonunda ayrılacağım konusunda el sıkıştık." diye konuştu.

"SIKINTI OLMADAN AYRILDIK"

Çin'deki macerasını sıkıntı yaşamadan sonlandırdığını kaydeden Bilic, "Ocak ayı geldiğinde istersem gitmemin adil olduğunu kabul etti. Şimdi bu adımı attım. Ona Çin'deki işimi bitirdiğimi söyledim. Hem insan hem de bir profesyonel olarak sıkıntı olmadan ayrıldık. Harika bir dostluğu arkamda bıraktım." dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Slaven Bilic#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı