MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi: Sivasspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrıldı!
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Sivasspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 24.07.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Sivasspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi: Sivasspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrıldı!

Demir Grup Sivasspor, sözleşmeleri sona eren Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekilerinden Demir Grup Sivasspor, sözleşmeleri sona eren Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone’ye, Robin Yalçın’a, Serhiy Rybalka’ya, Claudemir’e, Casimir Ninga’ya ve Tyler Boyd’a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi