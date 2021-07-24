Son Dakika Transfer Haberi: Sivasspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekilerinden Demir Grup Sivasspor, sözleşmeleri sona eren Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone’ye, Robin Yalçın’a, Serhiy Rybalka’ya, Claudemir’e, Casimir Ninga’ya ve Tyler Boyd’a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.