Son Dakika Transfer Haberi: Sevilla masadan kalktı, Premier Lig devleri harekete geçti! Victor Nelsson için Galatasaray'a dev teklif...

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Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'un talipleri bitmiyor. Sarı kırmızılı ekipteki partneri Marcao'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından ismi İspanyol kulübüyle ciddi şekilde anılan başarılı savunmacı şimdi de Premier Lig temsilcisinin radarında.

Daily Mail'in haberine göre; Wolverhampton, Nottingham Forest'a transfer olacak stoperi Willy Boly'nin alternatifini Victor Nelsson olarak belirledi. Boly'nin önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması beklenirken, Premier Lig temsilcisi de Galatasaray'dan Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

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Söz konusu haberde, Wolverhampton'ın Victor Nelsson transferine Sevilla'dan daha büyük bir bütçe ayırdığı kaydedildi ve 20 milyon Euro bonservis bedelinin gözden çıkarıldığı ifade edildi.

Sevilla'dan son gelen 18 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren Galatasaray yönetimi, başarılı futbolcunun 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyecek kulüp çıkmaması durumunda kabul edebileceği en düşük rakamı 20 milyon Euro olarak belirlemişti.

KASADAN 35 MİLYON EURO ÇIKACAK

Wolverhampton'ın bir diğer transfer hedefi ise Sasa Kalajdzic. İngiliz kulübü, Stuttgart forması altında çıktığı 51 resmi müsabakada 22 gol atan 25 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istiyor. Sasa Kalajdzic ve Victor Nelsson transferlerinin gerçekleşmesi halinde Wolverhampton'ın kasasından minimum 35 milyon Euro çıkacak.

ASTON VILLA İDDİALARI

Galatasaray'da Victor Nelsson'la ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Her ne kadar Sevilla aradan çekilmiş olsa da, Wolverhampton ile birlikte Aston Villa'nın da ciddi şekilde Danimarkalı stoperle ilgilendiği belirtildi.

Le Phoceen Gazetesi'nin haberine göre; Diego Carlos'un ciddi şekilde sakatlanmasının ardından Aston Villa transfer dönemi bitmeden önce bir stoper transfer etmek istiyor. Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson, İngiliz kulübünün önceliği... Marsilya oyuncusu Duje Caleta-Car ise B planı...

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Steven Gerrard liderliğindeki ekip, Victor Nelsson ile yapılan görüşmelerde bir başarısızlık olması ihtimaline karşı Hırvat milli takımının oyuncusu için kısa süre önce bilgi aldı. Marsilya, Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Caleta-Car'ın başlangıç fiyatını 10 milyon Euro olarak belirledi.

NELSSON KALMAYA İKNA EDİLDİ

Sevilla'nın teklifi sonrası kafası karışan Victor Nelsson’u kaybetmek istemeyen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile teknik direktör Okan Buruk, oyuncuyla ayrı ayrı görüşmeler yaparak, bu sezon kalmasının hem kendisi hem de kulüp için daha yararlı olacağını ifade etmişti. Timur ve Buruk’un sözleriyle ikna olan Nelsson, kalmayı kabul etmişti.

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23 yaşındaki savunma oyuncusunun, "Kulübümün şampiyonluk hedefine ulaşması için elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğim. Talip olan takımlar ancak bonservis bedeli konusunda Galatasaray ile anlaşırsa giderim." dediği belirtilmişti.

MAAŞINA ZAM YOLDA

Takım içi dengeleri korumak isteyen Galatasaray yönetimi, ilk 11'in bankoları olan Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün sözleşmelerinde iyileştirme yapma kararı almıştı. Aldığı tekliflerle karışan Danimarkalı stoperin takımda kalması halinde ödüllendirileceği ve maaşının yükseltileceği öne sürülmüştü.