Son dakika transfer haberi: Sertaç Şanlı Barcelona'da!

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona Lassa ile anlaştı. Anadolu Efes ile bu sezon Euroleague'de ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve müthiş bir performans sergileyen Sertaç Şanlı, İspanya devi Barcelona Lassa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Barcelona Lassa, THY Euroleague finalinde Anadolu Efes'e mağlup olmuştu.

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