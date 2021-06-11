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Basketbol
Haber Giriş: 11.06.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Sertaç Şanlı Barcelona'da!

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Son dakika transfer haberi: Sertaç Şanlı Barcelona'da!

Anadolu Efes ile THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya devi Barcelona Lassa ile anlaşmaya vardı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona Lassa ile anlaştı. Anadolu Efes ile bu sezon Euroleague'de ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve müthiş bir performans sergileyen Sertaç Şanlı, İspanya devi Barcelona Lassa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Barcelona Lassa, THY Euroleague finalinde Anadolu Efes'e mağlup olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Sertaç Şanlı Barcelonada

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