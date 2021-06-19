MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi: Sergen Yalçın golcü transferi için Beşiktaş yönetimine isim verdi!
GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın golcü transferi için Beşiktaş yönetimine isim verdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 19.06.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın golcü transferi için Beşiktaş yönetimine isim verdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın golcü transferi için Beşiktaş yönetimine isim verdi!

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Sergen Yalçın ile yola devam edecek Beşiktaş'ta iç transferin yanı sıra dış transfer hamleleri de planlanıyor. Aboubakar'ın takımdan ayrılmasından sonra iki forvet takviyesi planlanıyor. Mame Diouf ismi gündemde...

Geçen sezon hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Cenk Tosun ve Aboubakar gelecek sezon kadroda olmayacak. Siyah beyazlılar forvet transferi için girişimlere başladı. Sabah'ın haberine göre Sergen Yalçın, Hatayspor'dan Mame Diouf'un transferini talep etti.

Beşiktaşlı Kevin NKoudouya Katardan teklif
Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'ya Katar'dan teklif!

Yeni sezona ciddi değişikliklerle girecek olan Beşiktaş'ta, transferlerin büyük bölümünün sezon başı kampına yetiştirilmesi için çaba harcanıyor. Vincent Aboubakar'ın ayrılığı, Cenk Tosun'un da sakatlığı sonrası Everton'a geri dönüşüyle birlikte iki santrfor ihtiyacı doğan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, istediği golcülerden birinin adını verdi: Mame Diouf.

ÇIKIŞ OPSİYONU 1.1 MİLYON EURO

Senegalli golcünün Hatayspor'la olan sözleşmesinde 1 yıl daha opsiyon bulunmasına rağmen, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi de mevcut. Sergen Yalçın, 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor düşüncesiyle değerlendirecek.

Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın golcü transferi için Beşiktaş yönetimine isim verdi

Son dakika transfer haberi: Sergen Yalçın golcü transferi için Beşiktaş yönetimine isim verdi

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi