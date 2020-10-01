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Son Dakika Transfer Haberi | Samsunspor Nadir Çiftçi ile anlaştı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, Çaykur Rizespor'da forma giyen Nadir Çiftçi ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.
Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen sol kanat oyuncusu Nadir Çiftçi ile prensip anlaşmasına varıldığı, yarın 2 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı ifade edildi.
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