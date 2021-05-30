Son dakika transfer haberi: Salih Uçan Beşiktaş ile anlaştı! İşte maaşı...

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un başarılı bir sezon geçirmesinde başrol oynayan isimlerden biri olan Salih Uçan'ın yeni adresi netleşti. Ortaya koyduğu futbolla devlerin radarına giren milli futbolcu, Galatasaray ve Trabzonspor'un teklifine rağmen Beşiktaş'ı tercih etti.

Sabah'ın haberine göre Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi haziran ayının sonunda bitecek olan Salih Uçan, Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılarla prensip anlaşmasına vardıktan sonra Galatasaray devreye girse de 27 yaşındaki orta sahanın kararı değişmedi.

3 yıllık mukavele yapılacak olan tecrübeli futbolcu, bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacak.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...