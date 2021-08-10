Son Dakika Transfer Haberi: Ryan Donk'un yeni takımı belli oluyor! İstanbul'da kalıyor...

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk, henüz bir takımla sözleşme imzalamadı.

Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'de yüksek sıraları hedefleyen Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Ryan Donk'u listesine aldı.

Fanatik'in haberine göre Karagümrük, 2013'ten bu yana Süper Lig'de top koşturan Surinamlı orta saha ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. 35 yaşındaki tecrübeli isim Kırmızı-Siyahlılara olumlu yanıt verdi.

İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Donk, Karagümrük'e sıcak bakıyor.