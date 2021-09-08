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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi... Ryan Babel'den dikkat çeken paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 08.09.2021 - 19:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Ryan Babel'den dikkat çeken paylaşım!

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Son Dakika Transfer Haberi... Ryan Babel'den dikkat çeken paylaşım!

Transferin son gününe girilmesine karşın Galatasaray'da ayrılma ihtimali gündemde olan Ryan Babel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, transferin son gününde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

İlk olarak "5 saat 40 dakika" şeklinde paylaşımda bulunan Babel, sonrasında "Umudunuzu koruyun" ifadelerini kullandı.

Babel'in yaptığı paylaşımlarına çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar da yanıt verdi.

Son Dakika Transfer Haberi... Ryan Babelden dikkat çeken paylaşım

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