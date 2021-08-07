Son Dakika Transfer Haberi: Romelu Lukaku, Chelsea'ye dönüyor! 115 milyon Euro...

Belçikalı golcü, 115 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Chelsea'ye geri dönüyor.

Sky Sports'un haberine göre; Chelsea, 115 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmeye yakın.

Inter'de 95 maçta 64 gol atan ve geçen sezon Inter'in şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan 28 yaşındaki golcü, yeniden Chelsea forması giyerek kariyerine Premier Lig'de devam edecek.