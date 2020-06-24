Son Dakika Transfer Haberi | Roma'nın sol kanadı Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe, yeni yapılanma kapsamında gelecek sezonun takımını kurmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertli kulüp, yurt içinden hayli önemli isimleri imza aşamasına getirirken, taraftarları heyecanlandıracak kanat oyuncusunun ismi İtalya'dan geldi.

Sarı-lacivertliler, Serie A ekibi Roma'nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti'nin transferini bitirme aşamasına geldi. 1988 doğumlu olan Perotti bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübünden ayrılık için izin istedi.

BONSERVİS ÖDENECEK



Sözleşmesinde cüzi miktarda bir çıkış maddesi bulunan Perotti için Fenerbahçe bonservis ödeyecek. Türkiye'de oynamaya sıcak bakan Arjantinli yıldızın transferi hem İtalya hem Türkiye'de liglerin sona ermesiyle kesinlik kazanacak. Bu sezon Serie A'da 14, Avrupa Ligi'nde 4, İtalya Kupası'nda ise 1 maçta forma giyen Perotti, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. (Sabah)

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