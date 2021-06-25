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Futbol
Haber Giriş: 25.06.2021 - 21:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Roma'da Jose Mourinho'nun transferde yeni hedefi Merih Demiral!

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Son Dakika Transfer Haberi... Roma'da Jose Mourinho'nun transferde yeni hedefi Merih Demiral!

İtalya basınında Juventus'tan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Merih Demiral için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın, Juventus'un savunma oyuncusu Merih Demiral için harekete geçtiği belirtildi.

Sky Sports'un haberine göre; Mourinho, Merih Demiral'ın transfer edilmesini istiyor.

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40 MİLYON EUROLUK TALEP

Juventus'un Merih için 40 milyon euro talep ettiği ve yakın zamanda görüşmelerin gerçekleşeceği kaydedildi.

Serie A ekibi, A Milli Takım'ın vazgeçilmezlerinden olan Merih için 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyip 5 yıllık sözleşme yapmıştı.

Milli oyuncu, geçen sezon Juventus formasıyla 25 maçta bin 661 dakika forma giydi.

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