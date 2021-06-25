Son Dakika Transfer Haberi... Roma'da Jose Mourinho'nun transferde yeni hedefi Merih Demiral!

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın, Juventus'un savunma oyuncusu Merih Demiral için harekete geçtiği belirtildi.

Sky Sports'un haberine göre; Mourinho, Merih Demiral'ın transfer edilmesini istiyor.

40 MİLYON EUROLUK TALEP

Juventus'un Merih için 40 milyon euro talep ettiği ve yakın zamanda görüşmelerin gerçekleşeceği kaydedildi.

Serie A ekibi, A Milli Takım'ın vazgeçilmezlerinden olan Merih için 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyip 5 yıllık sözleşme yapmıştı.

Milli oyuncu, geçen sezon Juventus formasıyla 25 maçta bin 661 dakika forma giydi.