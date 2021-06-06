Son dakika transfer haberi: Ribery'nin Fiorentina'daki geleceği netleşiyor! Geri dönüş...

Spor Arena Dış Haber - Bayern Münih'te 12 yıl forma giydikten sonra 2019 yılında Fiorentina'ya transfer olan Fransız yıldız Ribery'nin İtalyan ekibindeki geleceği netleşiyor.

Tuttomercato'da yer alan habere göre; sözleşmesi sona eren Ribery, Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso ile Cuma günü bir görüşme yaptı. Gattuso'nun yeni projesiyle ilgili Ribery'le uzun süre sohbet ettiği ancak geleceğiyle ilgili bir sonuca varamadıkları belirtildi.

38 yaşındaki Ribery'nin bu duruma karşın kulüpte yola devam etmek istediği ancak her ihtimale karşın Floransa'daki evini boşalttığı ifade edildi.

Fransız futbolcunun Çarşamba gününe kadar kararını vereceği ve Fiorentina'dan ayrılması halinde Fransa'ya geri dönebileceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Fiorentina'ad 29 maçta forma giyen Ribery, 2 gol atıp 7 de asist yaptı.

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