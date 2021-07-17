Son Dakika Transfer Haberi: Real Sociedad, Willian Jose için Beşiktaş'tan 6 milyon Euro istedi 

Spor Arena - Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş, menajerlerin de gözdesi.

Hemen hemen her gün kulübe yeni oyuncular önerilirken, Diego Costa’dan sonra şimdi de Real Sociedad’ın forvetlerinden Willian Jose teklif edildi.

YÖNETiM 3 GÜN SÜRE VERDi

İstanbul’a gelerek kulüpte Başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile görüşen menajerler geçen sezonun 2. yarısını Wolverhampton’da geçiren oyuncunun 2,5 milyon Euro’ya gelmeye hazır olduğunu, kulübünün de bonservis için 6 milyon Euro talep ettiğini belirttiler.

Çebi bonservis için 3 milyon Euro verebileceklerini iletti. Bu talebe yanıt için Brezilyalı futbolcunun temsilcilerine 3 gün süre verildiği de öğrenildi.

Geçen sezon La Liga’da 13 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan Jose, Premier Lig’de ise 17 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı.

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