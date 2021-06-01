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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Real Madrid'in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti oldu
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Futbol
Haber Giriş: 01.06.2021 - 20:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Real Madrid'in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti oldu

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Son Dakika Transfer Haberi: Real Madrid'in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti oldu

Zinedine Zidane'la yollarını ayıran İspanyol devi Real Madrid'in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti oldu.

LaLiga devi Real Madrid, Zinedine Zidane'ın istifasının ardından gelecek sezon için deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti ile anlaştı.

2013-14 ve 2014-15 sezonlarında da Real Madrid'i çalıştıran Ancelotti, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Detaylar birazdan...

Son Dakika Transfer Haberi: Real Madridin yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti oldu

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