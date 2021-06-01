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Son Dakika Transfer Haberi: Real Madrid'in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti oldu
Zinedine Zidane'la yollarını ayıran İspanyol devi Real Madrid'in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti oldu.
LaLiga devi Real Madrid, Zinedine Zidane'ın istifasının ardından gelecek sezon için deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti ile anlaştı.
2013-14 ve 2014-15 sezonlarında da Real Madrid'i çalıştıran Ancelotti, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
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