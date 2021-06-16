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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi... Real Madrid, Sergio Ramos'un ayrılığını açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2021 - 22:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Real Madrid, Sergio Ramos'un ayrılığını açıkladı!

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Son Dakika Transfer Haberi... Real Madrid, Sergio Ramos'un ayrılığını açıkladı!

Real Madrid, Sergio Ramos'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

La Liga ekiplerinden Real Madrid, Sergio Ramos ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada; "Yarın 17 Haziran Perşembe günü saat 12:30'da başkanımız Florentino Pérez'in de katılımıyla kaptanımız Sergio Ramos'a kurumsal bir saygı ve veda töreni düzenlenecek" ifadelerine yer verildi.

Real Madrid'de 671 maçta forma giyen Ramos, 101 gol attı ve 40 asist yaptı.

RAMOS'UN KAZANDIĞI KUPALAR

5 - La Liga
4 - İspanya Süper Kupa
4 - Şampiyonlar Ligi
4 - FİFA Kulüpler Şampiyonası
3 - UEFA Süper Kupa
2 - Kral Kupası

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