Son Dakika Transfer Haberi: Rachid Ghezzal'dan Galatasaray cevabı! Beşiktaş'ta kalacak mı?

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, yeni sezonda Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanlandı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan yetenekli oyuncu, Galatasaray'dan teklif aldığı ancak kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği yönündeki haberlere, "Yanlış" diyerek cevap verdi.

Öte yandan Rachid Ghezzal, Instagram hesabının profilinde yer alan Beşiktaş yazısını ve kartal emojisini kaldırdı.

GHEZZAL'IN BABASI NE DEMİŞTİ?

Rachid Ghezzal'ın babası Mohamed Ghezzal, oğlunun geleceği ile ilgili olarak konuşmuştu. Galatasaray teklifini doğrulayan Mohamed Ghezzal, oğlunun yüzde 100 Beşiktaş'ta kalacağını söylemişti.

"Oğlumun bu sezon gösterdiği performansın ardından sadece Beşiktaş değil Galatasaray da bize teklif yaptı. Oğlum Beşiktaş’ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz. Bütün oyuncularla arası çok iyi. İstanbul’da ve Beşiktaş’ta oynamak ona çok yaradı. Bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor.