Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal için Beşiktaş'a kötü haber! Monaco'dan dev teklif...

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, 35 resmi maçta 8 gol- 18 asistle değerini katladı. İngilizler, 28 yaşındaki Cezayirli için "Sezon sonu görüşelim" dediği için siyah-beyazlı yönetim önceki gün ilk adımı attı ancak dişli bir rakiple karşı karşıya kaldı.

Sabah'ın haberine göre Monaco eski oyuncusu için kesenin ağzını açtı. Beşiktaş'ın, 5 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı başarılı sağ kanat için Monaco, İngiliz ekibine 10 milyon Euro'luk teklifle gitti. Siyahbeyazlı yönetim yapacağı toplantının ardından Ghezzal transferinde yol haritasını belirleyecek.

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