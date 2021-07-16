Son Dakika Transfer Haberi: Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta sabırları taşırdı

Spor Arena - Beşiktaş’ın geçen sezon Leicester City’den kiralanan ve şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Rachid Ghezzal’la yeniden anlaşmak için yaptığı görüşmelerde oyuncunun ve menajerinin tavrı yönetimin de Sergen Yalçın’ın da sabrını taşırdı.

Menajer Anoir Fazuli, 2 gün önce kulübün teklifini kabul ederken son görüşmede “Galatasaray’la görüşüyoruz” demesi sinirleri gerdi.

Faslı menajer “Ghezzal, Beşiktaş’ta kalmak ve oynamak istiyor. Fakat daha önce önerdiğiniz 2 milyon 800 bin Euro bize çok az geldi. Bu nedenle bu rakamı arttırın” talebinde bulundu.

‘BiRAZ iNSAFLI OLALIM!’

Başkan Ahmet Nur Çebi ise “Ghezzal bizim için değerli. Leicester’de 1.8 milyon Euro alıyordu. Rakamı 2.8 milyon Euro’dan 3.2 milyona çıkardık.

Dünyadaki ekonomik krizde biraz insaflı olalım. İsteyen istediği yere gider. Teklifimizi yaptık, bekliyoruz” dedi. Fazuli’nin “Son ve kesin rakam söylüyorum; yıllık 3.2 milyon Euro ücret. 4 yıllık garanti sözleşme ve Leicester’den 4 milyon Euro’ya bonservisini alın” sözleri üzerine Çebi gülümseyerek “Biz hep fedakârlık yaptık” ifadelerini kullandı.

YALÇIN’DAN ‘AYIPTIR’ ÇIKIŞI

Bu yaşananlar üzerine yönetim görüşmeleri askıya alırken sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın devreye girerek menajer Fazuli ile konuştu. Yalçın, Faslı menajere “Kimse Beşiktaş’tan büyük değildir. Başkan Çebi ve yönetimi olağanüstü para verdi. Ayıptır” diye tepki gösterdi.

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