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Son dakika transfer haberi | Quaresma'yı 1. Lig ekibi Altay istiyor
TFF 1. Lig ekibi Altay'da yönetim Kasımpaşa'dan ayrılan ve çalışmalarını sürdüren Ricardo Querasma'nın peşine düştü.
TFF 1. Lig'de takımı şampiyon apoletli teknik direktör Yücel İldiz'e emanet eden Altay'da yönetim Ricardo Querasma'nın peşine düştü.
Yeni Asır'ın haberine göre; Geçen sezon Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da görev yapan 36 yaşındaki hücum oyuncusuna teklif sunulduğu öğrenildi.
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