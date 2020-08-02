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Futbol
Haber Giriş: 02.08.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Quaresma'ya Marsilya talip oldu

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Son dakika transfer haberi | Quaresma'ya Marsilya talip oldu
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Kasımpaşa'dan ayrılarak serbest kalan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya, Fransız devi Marsilya'nın talip olduğu iddia edildi.

Son olarak Kasımpaşa'da oynayan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya Fransız ekibi Olympique Marsilya'nın talip olduğu iddia edildi.

Fransa basınındaki haberlere göre; Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'nın Marsilya'nın transfer listesine girdi.

TARAFTAR ÇOK İSTİYOR
Marsilya'nın hocası Andre-Vilas Boas'ın onay vermesi halinde bu transferin biteceği belirtilirken; Fransız ekibinin taraftarları, sosyal medyada Quaresma'nın transferini istedikleri yönünde paylaşımlar yaptı.



İkinci Beşiktaş kariyerinden sonra Kasımpaşa'ya transfer olan 36 yaşındaki Ricardo Quaresma, İstanbul ekibinin formasını 26 kez giyip 4 gol atma başarısı gösterdi. 

Son dakika transfer haberi | Quaresmaya Marsilya talip oldu

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