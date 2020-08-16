Son Dakika Transfer Haberi | Quaresma adım adım Altay'a...

Transfer gündeminde flaş gelişmeler üst üste yaşanırken dünün en bomba atağı Altay’dan geldi. Play-Off’u kaçırıp Süper Lig hayallerini 1 sene daha ertelemek zorunda kalan İzmir ekibi, kaliteli isimlerle kadrosunu güçlendirirken Ricardo Quaresma’nın peşine düştü. Kasımpaşa’yla yollarını ayıran 35 yaşındaki futbolcuya talip olan yönetim bir süredir görüşmelerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre yıldız oyuncuya senelik 700 bin Euro gibi uçuk bir rakam önerildi. Kurulan temaslarda hayli mesafe kateden yönetim işi bitirmek için geri sayıma geçti.

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Portekiz kulübü Sporting’de futbola başlayan yıldız futbolcu kariyerinde Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Al Ahli, Beşiktaş ve son olarak Kasımpaşa’da forma giydi. Portekiz Milli Takımı’yla, Avrupa Şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası kazanma başarısını gösteren Q7’nin Altay ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor. (Fanatik)

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