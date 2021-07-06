Son Dakika Transfer Haberi: PSV Eindhoven’dan Galatasaray'a çifte müjde

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi PSV Eindhoven, takımdan ayrılmaları beklenen santrfor Donyell Malen ile sağ bek Denzel Dumfries’i yeni sezon hazırlık kampına almadı. Malen ve Dumfries, EURO 2020’ye son 16 turunda veda eden Hollanda Milli Takımı’nda sergiledikleri performansla Avrupa’nın dev kulüplerinin transfer listesine girmişti.

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Konuyla ilgili olarak Algemeen Dagblad’a açıklama yapan PSV Teknik Direktörü Roger schmidt, “Malen ve Dumfries’in dönmelerini beklemiyorum. Yurt dışına gitmek istediklerini biliyorduk, bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi.

Hollanda Milli Takımı formasıyla Avrupa Şampiyonası’nda 2 gol atıp 1 asist yapan 25 yaşındaki Denzel Dumfries’in adı Bayern Münih, İnter ve Everton ile anıyor.

Donyell Malen’in ise Borussia Dortmund ya da Liverpool’a transfer olacağı konuşuluyor. 22 yaşındaki Malen Avrupa Şampiyonası’ndaki hiçbir maçta 90 dakika oynamamasına rağmen rağmen 2 asist yapmayı başarmıştı.