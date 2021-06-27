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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Premier Lig ekibi Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a fiyat sordu
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Futbol
Haber Giriş: 27.06.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Premier Lig ekibi Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a fiyat sordu

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Son dakika transfer haberi: Premier Lig ekibi Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a fiyat sordu

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın fiyat sorduğu iddia edildi.

Premier Lig ekibi Wolverhampton, Uğurcan Çakır ile ilgileniyor.

Sabah'ın haberine göre mevcut kalecisi Rui Patricio'nun isminin Roma ve Marsilya ile anılması ve yedek rotasyonunda da alternatif kaleci sıkıntısı çeken Wolves'ın Uğurcan Çakır'ın menajeri Arturo Canales ile temas halinde olduğu ve fiyat sorduğu öğrenildi.

Henüz Trabzonspor'a resmi bir teklifte bulunmayan İngiliz ekibinin 25 yaşındaki kalecinin Avrupa Şampiyonası performansı ve öncesindeki lig performansıyla ilgili olumlu geri dönüşü de menajerine ilettiği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Premier Lig ekibi Uğurcan Çakır için Trabzonspora fiyat sordu

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