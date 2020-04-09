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Futbol
Haber Giriş: 09.04.2020 - 08:39,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberi | Porto'dan Garry Rodrigues'e yakın markaj

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Fenerbahçe'nin Al İttihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues ile Porto'nun ilgilendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe, sezon başında Garry Rodrigues’i Al-Ittihad’dan 2 sezonluğuna kiraladı.

Ancak 27 yaşındaki futbolcu, sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kaldı. Buna rağmen Rodrigues’e ciddi bir talip çıktı.

Portekiz basınının iddiasına göre Porto, Yeşil Burun Adalı oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Transfer için, 1 sezon daha kiralık kontratı bulunduğu için önce Fenerbahçe’yi ikna etmeleri gerekecek. (Fanatik)

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