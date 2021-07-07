Son Dakika Transfer Haberi: Pereira'nın ilk transferi Mesut Özil'den! Sol bek...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın açıklanmasından sonra şimdi de gözler yapılacak transferlere çevrildi. Sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de forvete Serdar Dursun ve savunmaya da Steven Caulker takviyesi yapıldı. Fenerbahça'nin transfer gündeminde bir dönem Mesut Özil'in de Arsenal'den takım arkadaşı olan Sead Kolasinac var. Tecrübeli oyuncunun transfer için Mesut Özil'in devreye girdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör sorununu Vitor Pereira ile çözen Fenerbahçe, artık transfere ağırlık verdi. Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de takıma yapılacak transferler merak ediliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Caulker transferinden sonra bir transfer daha bitmek üzere. Sol bek için aranan isim Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'de bulundu.
MESUT ÖZİL TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRDİ
Geçen sezonu kiralık olarak Alman ekibi Schalke'de geçiren, İngiliz kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Sead Kolasinac için devreye eski takım arkadaşı ve yakın dostu Mesut Özil girdi.