Son Dakika Transfer Haberi: Pereira'nın ilk transferi Mesut Özil'den! Sol bek...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör sorununu Vitor Pereira ile çözen Fenerbahçe, artık transfere ağırlık verdi. Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de takıma yapılacak transferler merak ediliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Caulker transferinden sonra bir transfer daha bitmek üzere. Sol bek için aranan isim Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'de bulundu.

MESUT ÖZİL TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRDİ

Geçen sezonu kiralık olarak Alman ekibi Schalke'de geçiren, İngiliz kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Sead Kolasinac için devreye eski takım arkadaşı ve yakın dostu Mesut Özil girdi.