Son dakika transfer haberi: Pelkas için teklif yükselttiler! Fenerbahçe ise...

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en iyi isimlerinden olan Dimitris Pelkas, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yunan yıldız için Fransız devi teklifini yükseltti.

Yunan basınına yansıyan haberde, gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Pelkas için Lyon, Fenerbahçe'ye 6 milyon euro teklif etti. Sarı-lacivertliler bu teklifi kabul etmezken, Lyon Pelkas için teklifini artırdı.

Lyon Yunan futbolcu için teklifini 7.5 milyon euroya çıkardı ancak Fenerbahçe, Pelkas için 10 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini Fransız ekibine iletti.

Fenerbahçe'nin 10 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmemesine, geçen sezon başında Pelkas'ı kadrosuna katarken yaptığı anlaşmaya, sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesini eklemesinin neden olduğu belirtildi.

Geçen sezon Fenerbahçe'yle 42 maça çıkan Pelkas, 10 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...