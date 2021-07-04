Son dakika transfer haberi: Paulinho'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket! Fatih Terim...
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Brezilyalı yıldız Paulinho, teknik direktör Fatih Terim'in fotoğraflarını beğendi.
Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte adı Galatasaray ile anılan eski Barcelonalı yıldız orta saha Paulinho, Instagram'dan yaptığı hamleyle taraftarı heyecanlandırdı. Fatih Terim'in Instagram paylaşımlarına beğeni bırakan Brezilyalı yıldız, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Paulinho'nun bu hareketi, transfer ateşini yaktı şeklinde yorumlandı.