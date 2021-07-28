Son Dakika Transfer Haberi... Patrick van Aanholt resmen Galatasaray'da! KAP'a bildirildi

Galatasaray, prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği Patrick van Aanholt'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İNGİLTERE'DE 6 TAKIM

Patrick van Aanholt, İngiltere'de Chelsea, Newcastle, Leicester, Wigan, Sunderland ve son olarak Crystal Palace takımlarında forma giydi.

VAN AANHOLT'UN İLK SÖZLERİ

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, çok uğraşlı bir süreç oldu ama bunu gerçekleştirdim. Galatasaray ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum

ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP

Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyorum, Galatasaray taraftarının da aynı şekilde büyük olduğunu biliyorum. Onların önünde çıkıp oynamak için sabırsızlanıyorum. Umuyorum en kısa sürede onların karşısına çıkacağım

TANINMIŞ BİR HOCA

Babel'i milli takımdan tanıyorum, Yedlin'i Sunderland'den tanıyorum. Fatih hoca da çok tanınmış bir hoca, onunla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum.