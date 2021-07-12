Son Dakika Transfer Haberi: Ozan Kabak'a Schalke'den resmi transfer izni

Geçen sezonu Premier Lig devi Liverpool'da tamamlayan ve İngiliz ekibinin satın alma opsiyonunu devreye sokmadığı Ozan Kabak'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Almanya'da geçen sezon küme düşen ve Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Schalke 04'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, transfer görüşmeleri için izin aldı.

Schalke'den yapılan açıklamada, transfer görüşmeleri nedeniyle oyuncuya izin verildiği belirtilirken "Ozan Kabak, transfer görüşmeleri nedeniyle 1 hafta daha idmanlara katılmayacak" ifadelerine yer verildi.

Milli futbolcu, 2019 yazında Stuttgart'tan Schalke'ye 15 milyon avroya transfer olmuştu.

Galatasaray altyapısında yetişen ve 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın, Schalke ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.