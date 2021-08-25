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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Ozan Kabak'a iki talip! Galatasaray detayı ve Schalke'nin isteği...
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Futbol
Haber Giriş: 25.08.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Ozan Kabak'a iki talip! Galatasaray detayı ve Schalke'nin isteği...

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Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık geçiren ve Schalke'ye geri dönen Ozan Kabak'a İtalya Serie A ekibi Torino talip oldu.

İtalyan basınında yer alan haberde Torino'nun Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke'ye 1,5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Bu teklife sıcak bakmayan ve Ozan'dan bonservis geliri bekleyen Schalke, kiralık için 5 milyon Euro istediği ve sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koymayı şart koştuğu ifade edildi.

Öte yandan Leipzig'in de Ozan Kabak ile ilgilendiği ancak Schalke'nin bonservis bedeli olarak 15 milyon Euro istediği iddia edildi.

Ozan ile ilgili gelişmeleri Galatasaray da yakından takip ediyor. Marcao'ya gelecek yüksek bir teklifte Brezilyalı oyuncuyu satmayı düşünen Sarı-kırmızılı kulüp, altyapısından yetişen Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke'ye teklif yapabilir.

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