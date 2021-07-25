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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Ozan Kabak'a Crystal Palace talip oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 25.07.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Ozan Kabak'a Crystal Palace talip oldu!

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Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da geçiren ve Schalke'ye geri dönen Ozan Kabak yeniden Premier Lig'e dönebilir. Milli futbolcu için Crystal Palace teklif yapmaya hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Ozan Kabak içi Schalke'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. The Sun'ın haberine göre Crystal Palace'ta göreve başlayan teknik direktör Patrick Vieira, Ozan Kabak'ın transfer edilmesini istedi.

Haberde Schalke'nin 10-12 milyon pound civarında bir bonservis talep ettiğini, Crystal Palace'ın ise ilk teklifinin 8 milyon pound olacağı ifade edildi. Ozan Kabak transferinin önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.

FRANSIZLAR DA OZAN'I İSTİYOR

Öte yandan İtalya basınında çıkan haberlerde Ozan Kabak'ı Fransa Ligue 1 ekipleri Nice ve Rennes'in istediği iddia edilmişti.

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