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Futbol
Haber Giriş: 18.05.2020 - 07:44,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Onyekuru'da Olympiakos tehlikesi

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Olympiakos’un, Onyekuru'yu transfer listesine aldığı ve Monaco’ya önemli bir teklif yapacağı iddia edildi.

Devre arasında Galatasaray’ın yarım sezonluğuna kiraladığı Onyekuru, kariyerine Sarı- Kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor.

Ancak bonservisi elinde bulunduran Monaco, yıldız kanatı tekrar kiralamak yerine satmayı planlıyor. Olympiakos’un, Nijeryalı futbolcuyu transfer listesine aldığı ve Monaco’ya önemli bir teklif yapacağı iddia edildi.

Komşu ekibinin bu hamlesi nedeniyle Galatasaray’ın Monaco’ya farklı bir öneri sunması bekleniyor. (Fanatik)

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