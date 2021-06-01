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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye veda etti
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Futbol
Haber Giriş: 01.06.2021 - 22:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye veda etti

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Son Dakika Transfer Haberi: Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Almanya'nın Stuttgart takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Ömer Faruk Beyaz, sarı lacivertli takıma veda etti.

Sarı lacivertli kulüple sözleşmesi sona eren ancak yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Genç futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı lacivertli camiaya veda etti.

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