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Son Dakika Transfer Haberi: Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Almanya'nın Stuttgart takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Ömer Faruk Beyaz, sarı lacivertli takıma veda etti.
Sarı lacivertli kulüple sözleşmesi sona eren ancak yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın yolunu tutmuştu.
Genç futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı lacivertli camiaya veda etti.
Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye veda etti. pic.twitter.com/n4PmnEKtNr
Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye veda etti. pic.twitter.com/n4PmnEKtNr— Spor Arena (@sporarena) June 1, 2021