Son dakika transfer haberi: Ömer Faruk Beyaz 4 yıllık imzayı attı!

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'yle yeni sözleşme imzalamayan ve takımdan ayrılan genç yıldız Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibi Stuttgart ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan 17 yaşındaki futbolcu, Stuttgart'a transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Alman ekibinin önemli bir tarihe sahip olduğunu söyleyen Ömer Faruk, "Şehir ve taraftarlar kulübe büyük destek veriyor. Bu ailenin parçası olduğum içni çok mutluyum. Bunun için minnettarım" dedi.

"GENÇ OYUNCULARA ÖNEMLİ ŞANSLAR VERİLİYOR"

Şehir ve kulüple ilgili ilk izlenimlerinin olumlu olduğunu belirten genç yıldız, "Maalesef şehri yakından gezme şansım olmadı ancak bu zamana kadar gördüklerimin güzel olduğunu düşünüyorum. Stat ve tesisler hakkında çok iyi düşüncelerim var. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Böylece her şeyi daha iyi tanıyabilirim" diye konuştu.

Stuttgart'ın geçen sezon birkaç maçını izlediğini belirten Ömer Faruk Beyaz, "Genç oyunculara önemli şanslar veriliyor. Bu sezon bunu fazlasıyla gördüm. Takımın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Her şeyden önce, taraftarla beraber her takıma karşı iyi sonuçlar almamız ve sahada her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Stadın dolu olmasını dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

