Son Dakika Transfer Haberi: Olivier Giroud, Chelsea'de kaldı! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yazılmıştı

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile transferde ismi anılan Olivier Giroud için resmi açıklama geldi.

Chelsea, Fransız golcünün sözleşmesindeki opsiyonun kullanıldığını ve kontratının 1 yıl uzadığını açıkladı.

İTALYA'DAN DA İLGİ VARDI

Olivier Giroud'nun menajeri Vincenzo Morabito, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Milan ile görüştüklerini doğrulamıştı. Morabito, "Ocak ayında Milan ile görüştük ve hala temas halindeyiz. Juventus ve Roma ile de konuştuk." demişti.

Morabito ayrıca, "Oyuncum şu anda teklifleri değerlendiriyor. İngiltere’den 3 takımın teklifi var. İspanya ve Almanya’dan da ilginç şeyler duyuyoruz" şeklinde konuşmuştu.