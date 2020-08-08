MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi | Nuri Şahin, Antalyaspor yolunda
GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Nuri Şahin, Antalyaspor yolunda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 12:20,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Nuri Şahin, Antalyaspor yolunda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberi | Nuri Şahin, Antalyaspor yolunda
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'i transfer etmek için görüşmelere başladı. Nuri Şahin'in ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılıyordu.

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile olan kontratı sona eren ve yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, Süper Lig'e transfer oluyor.



Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, milli orta sahayı kırmızı beyazlı takıma kazandırmak için görüşmelere başladı. Nuri Şahin ile görüşen Başkan Öztürk, deneyimli futbolcunun Antalyaspor formasını giymesini istediğini belirtti.



Görüşmenin ardından Nuri Şahin ile Öztürk, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeye başladı. Nuri Şahin ile Antalyaspor yönetiminin görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle