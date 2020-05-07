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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Nazım Sangare, Galatasaray'a gitmeye hazır!
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Futbol
Haber Giriş: 07.05.2020 - 09:54,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Nazım Sangare, Galatasaray'a gitmeye hazır!

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Son Dakika Transfer Haberi | Nazım Sangare, Galatasaray'a gitmeye hazır!
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Mariano, Şener ve Linnes'in biletini kesen Galatasaray, Olympiakos forması giyen Elabdellaoui ile maddi şartlarda uzlaşamadı ve B planı olarak belirlediği Nazım Sangare'de karar kıldı. Yetenekli oyuncunu, sarı kırmızılı ekibe imza atmaya hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken özellikle sağ bek mevkiinde büyük bir değişim yaşanacak.

Brezilya takımlarından Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano (32 maç, 0 gol, 5 asist) ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve bekleneni veremeyen Şener Özbayraklı ile Martin Linnes'i de kadrosunda düşünmeyen Galatasaray yeni sağ bek için ilk hamlesini Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui'ya yapmıştı.

Ancak 1.5 milyon Euro yıllık ücrette ısrar eden Norveçli sağ bek oyuncusu sarı-kırmızılıların 1 milyon Euro'luk teklifini reddetti.

GELMEYE HAZIR

Elabdellaoui'dan olumsuz cevap alan Galatasaray B planı olarak Antalyaspor'dan Nazım Sangaré'ye yöneldi. 25 yaşındaki milli oyuncu, kulübü ile anlaşmaları halinde pazarlık yapmadan sarı-kırmızılı kulübe imza atmaya hazır.

 

Son Dakika Transfer Haberi | Nazım Sangare, Galatasaraya gitmeye hazır

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