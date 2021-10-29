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Son dakika transfer haberi: Mourinho ile sorun yaşayan Diawara için Galatasaray iddiası

#Galatasaray#Transfer#Amadou Diawara
Son dakika transfer haberi: Mourinho ile sorun yaşayan Diawara için Galatasaray iddiası

Roma'nın Bodo Glimt'ten fark yediği maçın ardından hocası Mourinho'nun üstünü çizdiği defansif orta saha oyuncusu Amadou Diawara için Galatasaray ve Frankfurt'un devreye girdiği öne sürüldü. 24 yaşındaki Gineli oyuncunun da artık Mourinho ile çalışmak istemediği ifade ediliyor.

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Transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvayan ve önceliği 6 numara takviyesine veren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir aday daha geldi. İtalyan basını, sarı kırmızılıların Roma'dan Diawara ile ilgilendiğini öne sürdü. Ayrıca Almanya'dan Frankfurt'un da bu transfer için devrede olduğu belirtiliyor.

24 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu, özellikle Roma'nın Bodo Glimt'ten 6 gol yediği maçın ardından hocası Jose Mourinho ile ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Haberde, Portekizli teknik adamın, Diawara'nın üzerini çizdiği ve devre arasında gönderilmesini istediği belirtiliyor. Genç futbolcunun da Jose'nin tavırlarından rahatsızlık duyduğu ve bunu menajerine ilettiği de haberin detayları arasında yer alıyor.

Galatasaraydaki 6 numaralı problemin belgesi

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Yeni bir macera istiyor

Henüz 18 yaşında 600 bin euro karşılığında Bologna'ya ima atan Amadou Diawara, burada gösterdiği başarılı performansın ardından 1 sezon içinde 14.5 milyon Euro'ya Napoli'nin yolunu tuttu. Napoli'de de yıldızını parlatan Diawara, 2019'da 22 yaşındayken 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu.

Bu sezon ligde sadece 1 maçta 7 dakika şans bulabilen genç futbolcu, yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor. Ancak İtalyan kulübünün henüz Diawara için bir bonservis bedeli belirlemediği öğrenildi. Kulübün, Mourinho'dan bir rapor beklediği belirtiliyor. Diğer taraftan Galatasaray cephesinin oyuncuyu kiralamaya da sıcak baktığı bildirildi.

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Son dakika transfer haberi: Mourinho ile sorun yaşayan Diawara için Galatasaray iddiası

Menajeri ateş püskürdü

Adı Galatasaray'la anılmaya başlanan Amadou Diawara'nın menaceri de sürece dahil oldu. Roma'nın teknik patronu Jose Mourinho'ya ağır eleştirilerde bulunan menajer Daniele Piraino, "Mourinho, Bodo Glimt yenilgisi için Diawara'yı günah keçisi mi ilan ediyor? Yoksa kulübünü bir transfer yapmaya mı zorluyor, işin açıkçası anlayamadım. Ancak kesin olan bir şey var ki, Mourinho son derece rahatsız edici bir durum yarattı. Şimdi bunu nasıl düzeltecek çok merak ediyorum ve endişeliyim" diye konuştu.

Elneny'ye tam not

Arsenal'de gözden çıkarılan ve Premier Lig maçlarında oynatılmayan Mohamed Elneny, Lig Kupası'nda forma şansı buldu. 4. turda Arsenal'in Leeds United ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, 74 dakika sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu, ciddi maç eksiği olmasına rağmen hatasıza yakın bir performans ortaya koydu. Arsenal mücadeleyi 2-0 kazanıp tur atlarken, Galatasaraylı yetkililer transfer görüşmesi yapmaya hazırlandıkları Mısırlı futbolcunun performansına tam not verdi.

Gedson'a imza baskısı

Galatasaray'da kiralık oynadıktan sonra döndüğü Benfica'da büyük hayal kırıklığı yaşayan Gedson Fernandes'e Portekiz kulübünden yeni kontrat baskısı yapıldığı öğrenildi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Gedson'u kiralık göndermeye hazırlanan Benfica, önce 22 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak istediği, ondan sonra teklifleri değerlendireceği bildirildi. Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim'in, önümüzdeki hafta Portekizli futbolcuyla ilgili olarak Benfica'nın yeni başkanı Rui Costa ile görüşmesi bekleniyor.

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Larsen joker olacak

Sarı-Kırmızılı ekibin devre arasında kadrosuna katmayı planladığı Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen, transferin gerçekleşmesi halinde Fatih Terim'in jokeri olacak. Her iki ayağını da iyi kullanabilen 30 yaşındaki futbolcu, asıl pozisyonu sağ bek olmasına rağmen bu sezon sağ bek dışında birçok pozisyonda oynadı. Udinese'nin önceki gün oynadığı Hellas Verona maçında stoperde görev alan Larsen, 5 maçta sol kanatta, 3 maçta sağ kanatta, 1 maçta da sol bekte şans buldu. (Fanatik)

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#Galatasaray#Transfer#Amadou Diawara

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