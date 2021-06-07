Son Dakika Transfer Haberi: Mohamed Ali Ben Romdhan savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya...

Transferde her sezon karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon da flaş bir isim için yarışa girecek. Galatasaray ile adı anılan Mohamed Ali Ben Romdhane'nin Fenerbahçe'ye de önerildiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, teknik direktör konusuna odaklanırken, Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri Aziz Ben Aissa, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu. Orta alanda görev yapan ve Tunus Milli Takımı'na da seçilen Ben Romdhane ile ilgili hem G.Saray'a hem F.Bahçe'ye geniş bir sunum yapıldı.

Oyuncunun özellikleri tek tek anlatıldı. Genç yeteneğin hem 6 hem de 8 numarada oynayabilen iki yönlü bir orta saha olduğu bildirildi. Futbolcunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe cephesinden henüz oyuncuyla ilgili adım atılmadı. Bunun sebebi olarak teknik direktör belirsizliği gösterildi. Oyuncu Lyon ve Hoffenheim kulübünün de radarında. Ancak Ben Romdhane, Afrika Şampiyonlar Ligi'nin sona ermesinin ardından son kararını verecek.

Ben Romdhane, geride kalan sezonda 33 resmi maçta 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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